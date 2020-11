Coronavirus, a Cuneo oltre 887 positivi: "Agiamo con responsabilità per evitare provvedimenti ancor più restrittivi"

“Nonostante le misure di contenimento, i numeri del contagio in città non accennano a diminuire - commenta il Sindaco Federico Borgna - . Il Coronavirus è un nemico tremendo, l’ho vissuto sulla mia pelle, non riesci a respirare, stai male, un’esperienza terribile, non posso nemmeno immaginare cosa sia per le persone ricoverate in ospedale. Per questo, vi prego, prestate maggiore attenzione e rispettate tutte le disposizioni, uscite solo se necessario ed evitate in ogni modo di mettere in pericolo voi stessi e chi vi sta intorno. In questi giorni la Polizia Municipale e le Forze dell’Ordine sono costantemente al lavoro per controllare il rispetto delle misure anti-contagio, ma impegnamoci tutti per non buttare all’aria il sacrifico che stiamo facendo, agiamo con responsabilità ed evitiamo di metterci nella condizione di dover adottare nuovi provvedimenti ancora più restrittivi”.