droneroresiste: nasce su facebook il gruppo che riapre le serrande alle attività commerciali

“L’iniziativa è partita da Busca, da Sara Ballatore, mi è sembrata una cosa bella e lei mi ha coinvolto emotivamente, allora ho deciso anche per Dronero e Valle Maira di fare qualcosa di simile. Spero che anche gli altri paesi seguano l’idea”. Queste le parole del cittadino dronerese Roberto Acchiardo, l’ideatore del gruppo facebook. Proprietario di un’officina autoriparazioni, è sicuramente un esempio di quel credere importante nella forza della solidarietà.

Dove acquistare per i regali di Natale? A Dronerozon (alludendo alla concorrenza con il noto colosso) e tutto comodamente da casa, ma soprattutto sapendo di dare concretamente sostegno alle attività del proprio territorio. È questo “#dronerosiste CATALOGO NATALE 2020”, una consultazione online per fronteggiare la chiusura costretta delle attività commerciali, ma anche per quelle poche rimaste aperte, pensando in modo particolare alle imminenti festività natalizie. La possibilità per i commercianti di Dronero e Valle Maira di promuovere i loro prodotti e servizi fa del gruppo facebook ideato un prezioso luogo dove creare contatto con i clienti e, per quest’ultimi, poter scegliere in base a gusti ed interessi.

Per quanto riguarda l’aspetto tecnico della pagina ideata, tutti i commercianti che si iscrivono al gruppo, diventando “amministratori”, hanno la possibilità di pubblicizzare le loro offerte. Verrà poi creato un album per categoria merceologica.

Il gruppo facebook, creato nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 10 novembre 2020, ha già avuto i primi riscontri e molti apprezzamenti!