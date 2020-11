Fossano: niente banchi in via Roma, solo mercato alimentare in viale Alpi e piazza Castello

Non c’erano questa mattina, mercoledì 11 novembre, i banchi di: abbigliamento, borse, accessori e calzature a Fossano. Si è tornati dunque al mercato solo alimentare, come previsto dall’ultimo DPCM, e così rimarrà finché il Piemonte sarà regione “rossa” .



Non sono cambiate le disposizioni dei banchi dove rimarranno i due poli alimentari: quello in piazza Castello e quello in viale Alpi. Non vi è però l’obbligo di misurazione della temperatura o accessi contingentati come invece successo per il primo lockdown.