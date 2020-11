In occasione delle festività natalizie di Natale 2020, la Pro Loco Insieme per Caraglio in collaborazione con il Comune di Caraglio e l’Associazione La Finestra organizzano una raccolta di abeti e pini per abbellire il paese.

Chiunque ne fosse in possesso e fosse intenzionato a donarli affinché vengano utilizzati per decorare le strade di Caraglio non esiti a contattare la Pro Loco al numero 329 2516729.