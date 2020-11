La Cervere di Ghisolfi "vista da vicino" dai lettori di tutta Italia

Il "banchiere di Grinzano" dedica ampie citazioni, attraverso i molti personaggi locali e nazionali narrati nel suo quinto best sellers, al proprio luogo natìo, con un diretto elogio al Sindaco compaesano Corrado Marchisio.



Il lockdown autunnale, doverosamente da rispettare, offre l'occasione per sempre più famiglie di ricevere direttamente a casa due eccellenze cerveresi: il Porro, da gustare a tavola, e i Manuali, da leggere in salotto dopo pranzo o dopo cena.

Così, la terra del "Re della cucina d'autunno dal lungo fusto" viene "Vista da vicino" da un numero sempre maggiore di famiglie cuneesi, piemontesi, italiane.

Dall'antica Corona Reale al Sindaco compaesano Corrado Marchisio, il quinto best sellers del "Banchiere di Grinzano" dedica molti riferimenti alla sua terra d'origine, attraverso episodi aneddotici di vita familiare e la narrazione delle molte personalità locali e nazionali che furono ospiti nella dimora di famiglia di Ghisolfi: dagli allora Sindaco deputato Beppe Manfredi e Ministro Bruno Visentini alle Gemelle Nete al maestro Filippo Franciosi, per esempio.

Per questo motivo - e con la precisazione che la foto relativa alla consegna ufficiale del libro dal suo Autore al Sindaco è stata naturalmente scattata in settembre, prima della decretazione del secondo lockdown - il primo cittadino cerverese ha inteso esprimere parole di pubblico elogio nei confronti dell'opera diplomatico promozionale spontanea dell'amico e "cofrazionista" Ghisolfi il quale lo ha a propria volta definito "angelo custode" oltre a ribadire per iscritto le felicitazioni per la "trionfale" riconferma elettiva alle Comunali di .



Insomma, sulle tavole da pranzo così come sui leggii dei salotti, di Cervere si parlerà lungo tutto l'inverno.