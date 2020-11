L'illustratore Marco Somà riceve il riconoscimento della "Tallinn Illustrations Triennal"

Entrare in sintonia con il testo di uno scrittore e dare un volto ai personaggi del suo racconto non è di certo semplice, serve abilità, delicatezza e cuore. Tre caratteristiche che emergono dalle opere dell'illustratore Marco Somà, che ha da poco ricevuto il diploma d'onore della "Tallinn Illustration Triennial", mostra internazionale dedicata agli illustratori di tutto il mondo.

Marco, illustratore di origine villanovese, lo scorso anno era già stato insignito del premio Andersen, il più prestigioso riconoscimento italiano attribuito ai migliori libri per ragazzi dell’annata editoriale, ai loro autori, illustratori ed editori.

"Sono onorato di essere tra i dieci illustratori diplomati alla Tallinn Illustration Triennial 2020" - racconta Marco con entusiasmo - "Sarei voluto essere presente all’inaugurazione per ammirare lo strepitoso lavoro di tutti gli illustratori presenti in mostra, ma ovviamente l'emergenza sanitaria non lo ha reso possibile. Grazie a Viive Noor per l’invito e per il grande lavoro fatto per rendere l’evento possibile".

Le illustrazioni esposte a Tallinn sono quelle de "Il venditore di felicità", "Essere me" (pubblicatolo lo scorso marzo, nel corso del lockdown, ndr) e "I sette letti di ghiro".

La giuria internazionale, con membri provenienti da tutto il mondo, che includeva anche Alessia Bravo, ha assegnato il Gran Prix a Amanda Mijangos (Messico) e assegnato 10 diplomi con menzione speciale tra cui Marco Somà.

Gli altri diplomi sono stati assegnati a: Natalie Pudalov (Israeel), Chao Zhang (Cina), Manon Gauthier (Canada), Kadi Kurema (Estonia), Viive Noor (Estonia), Regina Lukk-Toompere (Estonia), Joanna Concejo (Polonia), Ana Juan (Spagna), João Vaz De Carvalho (Portogallo).