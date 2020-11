NONCIFERMIAMO, l'appello e il grazie della città di Mondovì (VIDEO)

La città di Mondovì con un video messaggio ringrazia tutti i monregalesi impegnati in prima linea nella lotta al Covid-19 e si appella a tutti i cittadini affinché si dimostrino, come già fatto negli scorsi mesi, responsabili e uniti.

"Il primo pensiero è rivolto ai monregalesi che si trovano coinvolti direttamente nell'emergenza sanitaria e che stanno affrontando il virus in prima persona" - spiega il vice sindaco Luca Olivieri - "Le nostre strutture sanitarie, l'ospedale Regina Montis Regalis e le RSA stanno dando il massimo. Un sentito grazie da parte della città a tutti gli operatori sanitari, alle Forze dell'Ordine, alla Croce Rossa, alla Protezione Civile e a tutte le associazioni di volontariato. In questo momento dobbiamo essere coesi e responsabili, utilizziamo le mascherine, rispettiamo le regole. Questa è una battaglia che ci vede tutti in prima fila, il contributo di ognuno è necessario. Sappiamo che sono giorni duri per le famiglie e per le attività commerciali, proprio per questo stiamo lavorando per dare sostegno ai monregalesi, nessuno verrà lasciato indietro."