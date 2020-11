Nursing Up sul piede di guerra: "Assurdo cancellare riposi e congedi per il personale sanitario"

Chiede un intervento dell'assessore alla Sanità, Luigi Icardi, e l'attivazione immediata di "retribuzioni per le prestazioni aggiuntive di almeno 50 euro l'ora". Inoltre, Nursing Up sottolinea che "la nuova direttiva diffusa dal Dirmei in relazione alla carenza enorme di personale e allo stato emergenziale che stiamo vivendo - afferma il segretario regionale Claudio Delli Carri - è una disposizione coercitiva assurda, che cancella non solo le ferie, non solo ore di recupero per gli straordinari, ma anche le ore dei riposi compensativi che sono vitali per non mandare in sofferenza il personale".