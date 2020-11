Partita la raccolta fondi promossa dalla Fondazione Rovella: il ricavato andrà alle case di riposo

Lanciata una nuova raccolta fondi da parte della Fondazione Rovella di Fossano. Il ricavato andrà in beneficio alle case di riposo del territorio le quali sono chiamate a far fronte all’emergenza sanitaria da Covid-19 in maniera autonoma. Ingenti le spese per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale tra cui: mascherine, camici e caschi.



Le parole di Paolo Toselli, Presidente della Fondazione Rovella: “È un anno molto tormentato. La pandemia si è metastatizzata a livello sociale, sconvolgendo abitudini e certezze della nostra vita quotidiana. Ansia e depressione sono sempre più diffuse in un’umanità che scopre e soffre la propria fragilità”



“Tuttavia, non bisogna lasciarci travolgere da un futuro incerto – continua Toselli -. Una medicina efficace per il nostro spirito è aggrapparsi a valori quali la coesione e la solidarietà sociale. Per questo, hanno importanza parole di empatia verso il prossimo e gesti anche piccoli di generosità e solidarietà. Nessuno di questi cambia il mondo, ma tutti insieme servono come terapia psicologica per tutti noi. Con questa iniziativa non risolviamo i problemi, ma è il gesto di vicinanza che ha il suo significato”.



Chiunque voglia manifestare concretamente la solidarietà con offerte e donazioni, può contattare Antonello Cravero della Fondazione Rovella tel. 335.5483703 o effettuare un bonifico alla “Fondazione Rovella Caterina” Iban IT 77I 06170 46320 000001551190