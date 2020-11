Presto un nuovo “look” per la statua di Santarosa a Savigliano

La statua di Santarosa si “svecchia” con un intervento di restauro a opera della ditta di Cesare Pagliero che entro un mese la riporterà all’antico splendore.

L’opera datata 1865, venne realizzata dal ferrarese Giuseppe Lucchetti Rossi e rappresenta Santarosa nelle vesti di Primo Ministro della Guerra, ruolo che ricoprì nel 1821, con una copia della Costituzione in una mano e una corona di allora e la spada nell’altra. La statua, alta sei metri, voluta per celebrare il patriota saviglianese, sostituì la cappella gotica risalente al XII secolo utilizzata come albo pretorio e per espletare altre funzioni civili. Gli ultimi interventi di restauro risalgono agli anni ’90.

Realizzata in marmo di Carrara e in grigio di Frabosa, la statua sarà adesso oggetto di alcune indagini da parte della ditta di restauro che ha cominciato i primi lavori la settimana scorsa e che li terminerà entro un mese. “Il restauro è molto importante perché piazza Santarosa è il centro vitale della città - spiega l’assessore Petra Senesi - riuscire ad avere la statua in perfette condizioni è un modo sia ricordare un personaggio illustre della nostra città in occasione del prossimo bicentenario dei moti del ’21 e soprattutto è un’attenzione ulteriore alla bellezza delle nostra piazza”.

“Stiamo conducendo delle indagini per confermare le fonti sul materiale con cui è stata costruita l’opera di Lucchetti", spiega Cesare Pagliero che con la collega Rosanna Gnoni, sta portando avanti i lavori. “Dal punto di vista conservativo, c’è un attacco di licheni e di muffe che sviluppano una componente rossastra e per cui stiamo facendo un’azione di pulitura, rimuovendo lo strato di smog degli ultimi 20 anni che ha ricoperto questa pigmentazione. La statua è messa in una posizione non particolarmente felice, prende poco sole e questo comporta un più facile sviluppo dei microrganismi”.

“Il nostro lavoro dopo la pulitura da muffe e licheni è di chiudere alcune cavillature e alcuni giunti nel basamento, per evitare che l’acqua penetri all’interno peggiorando la situazione e provocando spaccature - aggiunge Pagliero - Alla fine stenderemo un trattamento preventivo e di protezione, anche perché il marmo ha un aspetto superficiale 'zuccherino', con una porosità aperta, dovuto all’attacco dei microrganismi e a una scelta di non primissima qualità”.

Il trattamento dovrà poi essere rinnovato con una manutenzione nel giro di quattro o cinque anni.