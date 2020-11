Savigliano, Palazzo Cravetta: al via i lavori di restauro del piano nobile e della galleria

Venerdì scorso c’è stata la consegna del cantiere alla ditta Fantino per il restauro del Palazzo Cravetta Muratori a Savigliano. Per lo storico Palazzo costruito nel 1300, acquistato poi nel ‘400 dalla famiglia Muratori, e la cui impostazione attuale è stata il frutto di diverse aggregazioni strutturali a partire dal ‘600 da parte della famiglia Cravetta, è già stato oggetto di un importante lavoro di restauro iniziato nel 2005 con il rifacimento dei giardini, il restauro della facciata completato nel 2012 e il termine di tutti i lavori nel 2016. Grazie a un finanziamento europeo di circa 3 milioni di euro, l’edificio era stato riqualificato per essere adibito a sede museale e di uffici di rappresentanza. Un vincolo che prevedeva l’utilizzo dal pubblico con superamento di barriere architettoniche e piano antincendio, tutte opere già eseguite e al termine delle quali era stata organizzata una grande mostra nel 2016 su Piero Bolla per inaugurare il nuovo utilizzo del Palazzo.

Per poter tuttavia usare la sede come museo, mancavano alcuni aspetti logistici importanti, come l’illuminazione e i cartongessi su cui appendere i quadri ed evitare di rovinare i muri storici.

Da lì, l’idea di un nuovo progetto da 320 mila euro (200 mila ricavati grazie a un finanziamento regionale, 80 mila dalla Fondazione San Paolo e 40 mila messi dal Comune di Savigliano).

All’interno del progetto di valorizzazione immobile e allestimento degli spazi sono previsti tre interventi. Il primo è quello di effettivo restauro del piano nobile, della galleria, dell’affresco e del pavimento. Si passerà poi ai lavori di allestimento, quali l’impianto di illuminazione, di antintrusione e videosorveglianza (che permetterà di risparmiare sull’impiego di personale, uno per stanza), la controparete di cartongesso (che si potrà ritassellare e colorare per ogni mostra) e ovviamente i tendaggi di oscuramento delle stanze. Infine, a coronamento del progetto, si punterà alla valorizzazione del bene. Sarà fatta un’operazione pubblicitaria, attraverso una mostra importante che permetterà di far conoscere l’edificio. Parallelamente sarà indetta una manifestazione di interesse per dare in gestione lo spazio.

Il progetto che riguarda la parte strutturale (restauro, luci, controtendaggi) affidato alla ditta Fantino il 30 ottobre scorso, dovrebbe essere ultimato a fine luglio 2021.