Toelettature per cani chiuse in Piemonte: "Il nostro lavoro non è solo estetico. E lavoriamo da sempre con dpi e igienizzanti"

Valentina ha una piccola attività di toelettatura per cani in provincia di Cuneo. L'ultimo dpcm ha dimenticato la sua categoria, che, come durante il lockdown, anche nelle "zone rosse" non può lavorare. I parrucchieri, però, sì. Per chiederne la riapertura è stata presentata un’interrogazione al presidente del Consiglio dei ministri, a firma dell’on. Michela Vittoria Brambilla, presidente della Lega italiana per la Difesa degli Animali e dell’Ambiente.

La categoria è sul piede di guerra, anche perché il rispetto delle norme, nel settore, è totale. Si lavora da soli, con tutti i dpi, anche da prima della pandemia, quindi con guanti, mascherina e camice; si usano disinfettanti; si accede su appuntamento telefonico, un cliente per volta.

Valentina specifica: "La toelettatura non è solo estetica, ma spesso serve per cure mediche della pelle con shampoo apposito e che a casa viene difficoltoso. Per chi ha cani a pelo lungo è un grosso problema non poter fare la toelettatura perché si creano nodi e feltri che causano dermatite con la conseguenza che i clienti poi devono uscire di casa per recarsi dal veterinario. Passiamo la maggior parte del tempo da soli con il cane e come si sa i cani non trasmettono il Covid-19. Chiedo solo che la nostra attività come cura e bellezza e benessere animale per cani venga rivalutata per una riapertura il prima possibile".