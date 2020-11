Tutti negativi i 140 tamponi su ospiti e personale della RSA di Chiusa Pesio, il presidente: "Grazie alla serietà di chi ci lavora"

Sono risultati tutti negativi i 140 tamponi effettuati su personale, amministrazione e ospiti della Fondazione Residenza La Meridiana.

A renderlo noto è Giacomo Tosello, il presidente della Rsa di Chiusa di Pesio: “L’esito negativo dei tamponi ci fa tirare un sospiro di sollievo e restituisce serenità ai familiari dei nostri ospiti. Se la nostra struttura si conferma Covid free da febbraio, il merito è sicuramente del personale, a cui va tutta la mia riconoscenza e un grandissimo grazie. Con il passare dei mesi risulta sempre più evidente che la stessa professionalità e la stessa serietà che gli operatori applicano all’interno del luogo di lavoro vengano impiegate anche nella vita privata, probabilmente facendo delle rinunce, com’è stato per le ferie per le quali ci siamo accordati sui tempi e le modalità e che alcuni non hanno ancora effettuato. Devo un grazie sincero anche alla direttrice Vigna, al direttore sanitario Aricò e allo psicologo Lubatto per l’immancabile zelo e spirito di collaborazione, a garanzia del diritto alla salute dei nostri ospiti e di tutti la comunità chiusana. Oltre allo sforzo umano, questi mesi ci stanno chiedendo molto anche dal punto di vista economico, basti pensare che abbiamo due camere vuote dedicate all’isolamento in caso di contagio e una scorta di dispositivi di protezione per i prossimi tre mesi. Nelle scorse ore il sindaco mi ha comunicato che ci verrà applicato uno sconto del 20 per cento sulla Tari: ringrazio la Giunta e tutti coloro che ci stanno aiutando perché in questo momento ogni offerta di aiuto fa morale e ci incoraggia ad andare avanti con rinnovata professionalità”.

“Mi unisco di cuore ai ringraziamenti, a tutto il personale, alla direttrice Vigna, al direttore sanitario Aricò, al dottor Lubatto, al consiglio di amministrazione e al presidente Tosello per la dedizione e la disponibilità dimostrate nello svolgimento di un lavoro che, in questi mesi, sta diventando sempre più delicato e impegnativo”, commenta il sindaco Claudio Baudino. “Le decisioni adottate sin dai primi giorni dell’emergenza e l’impegno straordinario profuso a tutela della salute comune fanno onore alle donne e agli uomini de La Meridiana. In generale, nel nostro paese vi è un diffuso senso di responsabilità e consapevolezza e questo mi fa molto piacere. Siccome solo le parole non bastano, per rinsaldare la collaborazione tra il Comune e le strutture presenti sul nostro territorio e ringraziarle concretamente per il lavoro svolto, nelle scorse ore, insieme alla Giunta, abbiamo deliberato di applicare uno sconto del 20 per cento sulla Tari 2020. La bella notizia di oggi deve spingerci a continuare a mantenere alta la guardia e assumere atteggiamenti virtuosi, i soli che possano garantire di tenere sotto controllo la difficile situazione che stiamo attraversando”.