Demonte, suora querelata dalla consorella: avrebbe dichiarato il falso per appropriarsi di 9 asinelli

Si è svolto in mattinata il procedimento avviato a seguito di querela da M.L.C. nei confronti di L.M.C. perché quest’ultima avrebbe dichiarato il falso per appropriarsi di 9 asinelli appartenenti all’Associazione che avrebbero fondato insieme nel 2001: M.L.C. ne era la presidente e L.M.C. la vicepresidente.

Nel 2016 però, quest’ultima sarebbe stata estromessa dal suo ruolo: “L’assemblea aveva deciso di espellerla” ha dichiarato la parte civile. Il procedimento nasce proprio da qui. Nel 2017 la suora imputata avrebbe utilizzato come escamotage la ex qualifica di “vicepresidente” per impadronirsi degli asinelli.

“Abbiamo visionato dei documenti che riguardavano un passaggio di proprietà degli equidi fra l’Associazione e la sorella, datato a marzo 2017, in cui la motivazione era ‘donazione’”. Ma lei in quel periodo non era più vicepresidente“ ha riferito il brigadiere sentito come testimone del p.m..

Agli atti dunque, risulterebbe la firma di L.M.C. sia come venditore, in quanto vicepresidente dell’Associazione, che come acquirente privata. “Non era mai stata autorizzata” ha detto la consorella costituitasi parte civile.

Inoltre, la donna è accusata di falso ideologico. Presentando delle false certificazioni, avrebbe infatti indotto in errore l’addetto all’anagrafe equina che ha trascritto l’avvenuta donazione in favore dell'imputata.

Si attende l’escussione dei testimoni della difesa e l’esame di L.M.C. il 12 gennaio.