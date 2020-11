Come acquistare Bitcoin

Il risultato è stato che, per la prima volta, è stato possibile introdurre denaro all'interno dei mercati odierni secondo un programma immune all'influenza di qualsiasi banca centrale o operatore.

Creando una vera scarsità digitale, Bitcoin avrebbe attirato una nuova generazione di trader che ora vedono il Bitcoin come una valida alternativa all'oro e agli asset tradizionali. Pronto a tuffarti in questo esaltante mondo?

Perché acquistare Bitcoin?

Oggi, i sostenitori di Bitcoin vedono il software come un sistema monetario alternativo che offre agli utenti la possibilità di uscire dalla loro economia governativa e rivendicare la sovranità sulle loro attività finanziarie.

Gli investitori di Bitcoin, allo stesso modo, lo vedono come un'alternativa agli asset storici con un'offerta definita come oro, argento e altre materie prime.

Questo tipo di moneta digitale permette di acquistare e rivendere un asset che ha un andamento piuttosto dinamico consentendo quindi di sfruttarlo a livello di trading.

Dove posso acquistare BTC?

Fondamentalmente puoi acquistare Bitcoin in tre modi:

Acquisto diretto: acquistando direttamente da un'altra persona o tramite il web Crypto ATM: provando a localizzare un crypto ATM vicino a te che offre Bitcoin Scambio: molti trovano che sia più facile acquistarlo tramite scambi online

Online ci sono molte piattaforme che permettono di acquistare monete digitale. Se vuoi scoprire come fare per comprare Bitcoin , su siti come CoinList trovi tutte le informazioni del caso.

È buona cosa affidarsi a un sito che offra un'interfaccia semplice e tariffe basse ma, soprattutto, che garantisca scambi di criptovaluta sicuri e affidabili in rete. Questo è importante perché una volta persa la crittografia, è quasi impossibile recuperarla.

Fortunatamente molti siti prendono sul serio la sicurezza con tecnologie, politiche e procedure all'avanguardia che proteggono i fondi dei clienti. Ma non tutti sono così per cui attenzione: non scendere mai a compromessi quando si tratta di sicurezza nel mondo Bitcoin.

Dove manterrò i miei Bitcoin acquistati?

Il Bitcoin è divisibile fino a otto punti decimali e l'unità più piccola possibile di BTC è chiamata satoshi ed è pari a un centomilionesimo di bitcoin (o 0,00000001 BTC).

Puoi decidere quanti acquistarne e, una volta completato l’acquisto, dovresti cercare un modo per proteggerlo. Il modo migliore per farlo è mediante un wallet.

Un wallet è un dispositivo o un'applicazione software che memorizza la tua crittografia ma ti consente anche di spenderla.

Esistono molti tipi di questi “portafogli digitali” che puoi utilizzare per proteggere le tue risorse finanziarie. I portafogli mobili e basati sul web semplificano le transazioni frequenti.

I portafogli hardware sono più adatti per l'archiviazione sicura a lungo termine. Quando scegli un portafoglio crittografico, pensa a cosa intendi fare con i tuoi token. Un portafoglio che meglio si adatta alle tue esigenze è sempre la scelta giusta.