Come funziona e come si usa il saturimetro

Poiché l'epidemia di coronavirus non accenna a fermarsi, in questi ultimi tempi diventa davvero importante possedere un saturimetro. Si tratta dettagliatamente di uno strumento elettronico che dà la possibilità di misurare il grado di saturazione di ossigeno nell'organismo. In particolare il saturimetro permette di valutare la saturazione di ossigeno dell'emoglobina che troviamo nel sangue arterioso. Inoltre dà l’opportunità di misurare anche la frequenza cardiaca. Ma come è fatto il saturimetro e per che cosa si usa? Scopriamone di più su questo strumento per la misurazione dell’ossigeno, che è detto anche pulsiossimetro oppure ossimetro.

Come è composto il saturimetro

Sarebbe davvero opportuno avere in casa un saturimetro, come quelli consigliati da cosemigliori.it . Questo strumento è composto in genere da una sonda che solitamente ha la forma di una pinza. È proprio questa sonda che deve essere messa a contatto con il paziente, perché si occupa di effettuare la misurazione dell'ossigeno.

Generalmente la pinza viene messa su un dito della mano oppure sul lobo dell'orecchio. Nei neonati può essere posizionata anche sul piede.

Nel saturimetro esiste un'unità di elaborazione dei dati che raccoglie le informazioni che provengono dalla sonda, le elabora ed esprime i valori tramite un risultato numerico che si può visualizzare sul monitor che presenta l'ossimetro.

Come si utilizza il saturimetro

È molto facile l'utilizzo del saturimetro, perché il suo funzionamento è davvero molto semplice. Non devi fare altro che accenderlo, inserire il dito fino in fondo nello strumento e poi devi aspettare qualche secondo, per cominciare a visualizzare sul monitor la saturazione dell'ossigeno e la frequenza cardiaca.

Il principio di funzionamento è quello tipico della spettrofotometria. Nello strumento infatti sono presenti due diodi che emettono dei fasci di luce che corrispondono a delle determinate lunghezze d'onda. Precisamente si tratta delle lunghezze d’onda che cadono nell’intervallo della luce rossa e infrarossa.

Le radiazioni luminose vengono a contatto con i tessuti e sono in grado di essere assorbite dall'emoglobina. L'emoglobina che è legata all’ossigeno assorbe in particolare la luce infrarossa. Quella che invece non è legata all'ossigeno assorbe soprattutto la luce rossa.

Misurando quindi la differenza tra la quantità del tipo di radiazione luminosa assorbita, sfruttando questa differenza di assorbimento, è possibile misurare il livello di ossigeno.

I vantaggi nell’uso del saturimetro

Ci sono alcuni vantaggi che possiamo riscontrare nell'uso del saturimetro. Dovremmo esserne tutti consapevoli, per poter sfruttare ancora di più l’utilità di questo strumento. Innanzitutto possiamo affermare che l'ossimetro si contraddistingue per una semplicità e una praticità d'uso ineguagliabili.

Riesce a misurare il livello di ossigeno nel sangue e la frequenza cardiaca in maniera molto veloce. Non necessariamente deve essere utilizzato da personale specialistico, perché può essere usato anche in ambito domestico da personale non sanitario.

Si rivela importante, perché, oltre a rilevare l'ossigeno, dà anche l'opportunità di misurare la frequenza cardiaca. Inoltre le sue misurazioni vengono effettuate in maniera assolutamente indolore con una modalità per niente invasiva.

Grazie al saturimetro, quando lo usa un medico, per esempio, si può determinare anche la funzionalità respiratoria generale del paziente, anche nel caso di visite specialistiche. Inoltre può essere utilizzato in ambito ospedaliero per monitorare con una certa regolarità alcuni parametri fondamentali dell'organismo di chi è ricoverato.

Con il saturimetro si possono monitorare dei dati fondamentali che sono implicati in alcune malattie che interessano le vie respiratorie. In particolare questo strumento può essere molto utile se si soffre di patologie come la bronchite cronica, l’asma, la polmonite e altre patologie polmonari.