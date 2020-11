Intimo modellante: migliora la tua silhouette

Molto spesso i problemi di peso possono far sentire le donne in difficoltà e a disagio, poiché temono di sembrare poco attraenti. Il desiderio di avere un corpo in forma e poter sfoggiare una silhouette invidiabile viene contrastato da qualche chilogrammo in più soprattutto in vita e lungo in fianchi: ciò comporta anche una perdita di fiducia in se stessi. Per ovviare a qualche piccolo inestetismo e ai chili di troppo, in commercio è possibile trovare della lingerie contenitiva e modellante, disponibile in diversi modelli, alcuni anche molto sexy, che vengono incontro all'esigenza di far risaltare un fisico invidiabile e risultare elegante. Vediamo insieme, in questa piccola guida, alcune caratteristiche della biancheria intima contenitiva.

Lingerie contenitiva e modellante: cos'è e a cosa serve

I capi di abbigliamento intimo modellante sono un particolare tipo di abbigliamento appositamente studiato per dare risalto al corpo anche in presenza di un peso eccessivo e quindi d'inestetismi localizzati sulla pancia o sui fianchi. Questo tipo d'intimo, svolgendo una funziona modellante, agisce sui fianchi, lungo le cosce e sostiene anche il seno e i glutei, per assicurare a tutte le donne un fisico al top e conferire loro la certezza di essere sempre apprezzate e desiderate.

Come scegliere l'intimo modellante

In commercio sono presenti diversi modelli d'intimo contenitivo e modellante, possiamo infatti trovare babydoll, body, corpetti, reggiseni e slip a vita alta. Un vasto assortimento di questi comodi ed eleganti capi di abbigliamento è possibile trovarlo sul sito Marielulingerie.it, dove sono presenti diversi modelli delle migliori marche, confortevoli e sexy. Ma come fare a scegliere il tipo d'intimo modellante più adatto alle proprie esigenze? Per scegliere l'intimo giusto basta seguire alcuni piccoli accorgimenti. Tra questi, sicuramente quello di evitare modelli a taglia unica, che possono risultare efficaci in alcuni punti del corpo e meno in altri. Una volta indossato l'intimo scelto, occorre prestare attenzione alla libertà di movimento ossia valutare se la funzione contenitiva non sia troppo eccessiva tale da evitare di muoversi o impedire alcuni movimenti.



Un consiglio nell'indossare l'intimo contenitivo è quello di farlo da sdraiati, cosi da facilitarne l'indosso. Inoltre, occorre prestare attenzione alla parte superiore dell'intimo, facendola aderire bene al corpo al fine di evitare la formazione di fastidiose bolle d'aria oppure di pieghe.

Per chi è indicato l'intimo contenitivo?

La lingerie modellante è un capo di abbigliamento intimo adatto a tutti: non ci sono infatti limiti di età o particolare problemi connessi al suo utilizzo. Tutti coloro che devono convivere con qualche inestetismo e quindi coprire il peso in eccesso possono utilizzare l'intimo modellante così da poter essere più sicuri di sè nella vita sociale di tutti i giorni.



L'intimo modellante rappresenta quindi la soluzione ideale per quanti vogliono coprire i chili in eccesso e allo stesso tempo utilizzare un capo di abbigliamento che sia comodo, discreto, elegante e sexy.