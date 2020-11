Karin 1981: un punto di riferimento per gli sposi di Torino da quasi 40 anni

Nel cuore del quartiere Santa Rita a Torino, il negozio di bomboniere e fedi nuziali Karin 1981 fa del giorno più bello dei propri clienti la propria mission, aiutandoli a scegliere alcuni degli elementi chiave della cerimonia e non solo come fedi, bomboniere e partecipazioni. Grazie agli ormai molti anni di esperienza nel settore – 1981 è infatti l’anno dal quale questo negozio ha aperto i battenti – i dipendenti del negozio sono in grado di mettere a disposizione dei clienti la loro lunga esperienza e professionalità per trovare soluzioni adatte a tutti i gusti e a tutti i budget.

Bomboniere, confetti di alta qualità in tanti gusti e colori a seconda dell’occasione e fedi nuziali, i deliziosi personaggi Thun, anche nelle edizioni limitate, e la valigeria Piquadro per essere pronti al viaggio di nozze

Ma Karin 1981 non è solo cerimonia: grazie alla sua selezione di prestigiosi marchi fra i quali Polello, Uno de 50, Stroili Oro, Tamashii, Unoaerre, Claraluna e Mascagni, in negozio c’è una grande selezione di gioielli, bijoux, borse, cristalli e oggettistica per la casa da regalarsi e regalare ad amici e parenti.

Dallo stile giovane e rock di Uno de 50 ai gioielli nati dalla tradizione buddista di Tamashii, dagli orologi da uomo e da donna Maserati alle cinture Cingomma, marchio italiano che produce cinture partendo da un materiale di recupero sorprendente: gli pneumatici.

Un’altra ottima idea per un regalo o per noi stessi è un gioiello personalizzato, creato apposta per ogni singolo cliente con tutte le specifiche richieste e realizzato su misura dagli artigiani di Valenza grazie all’innovativo software delle start-up Gioielleria Italiana: un modo per offrire il massimo della qualità e della soddisfazione ad un prezzo concorrenziale rispetto alle – ormai rare - gioiellerie tradizionali che offrono un simile servizio.

Fin dal 2005 inoltre, Karin1981 è anche sinonimo di solidarietà in particolare con un progetto che aiuta concretamente i Bambini dell’Ospedale Regina Margherita O.I.R.M., una importante realtà del territorio, attraverso il contributo all’acquisto di apparecchiature e strumenti per alleviare i disagi dei bimbi e delle loro famiglie.

Katin 1981 è pronta a riaccogliere i propri clienti alla fine di questo nuovo lockdown che ha coinvolto il Piemonte nel negozio di Torino in Via Tripoli 85/A.