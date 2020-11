Mantenersi in forma? Ecco le migliori attività!

L’attività fisica, come ormai è noto, è assolutamente indispensabile per poter godere di ottima salute. I motivi sono svariati e diversi e possono essere ricondotti essenzialmente a obiettivi precisi, come la perdita di peso, l’aumento della massa muscolare, il miglioramento dell’attività cardiaca, del sistema scheletrico in generale. Insomma, ogni attività, a seconda delle esigenze, può essere davvero utile per migliorare la propria condizione e determinante per una vita serena e tranquilla.

Ma quali sono le diverse attività fisiche che si possono sostenere per questi scopi? Sono davvero tante, e negli ultimi anni sono aumentate grazie anche all’interesse che si è riversato verso le tecniche orientali e esotiche. Difatti, molte nuove attività nascono ogni anno, suscitando la curiosità dei diretti interessati. C’è chi preferisce svolgere attività fisica in palestra, chi all’aperto o chi proprio a casa. C’è chi vuole farsi prescrivere un programma d’allenamento ben definito, preciso e chi invece si affida un po’ alla propria esperienza personale.

Importantissimo che l’attività fisica debba servire a conseguire in primis degli obiettivi e soprattutto debba essere sicura, non dannosa per la propria salute: allenamenti sbagliati possono danneggiare le nostre articolazioni, le nostre ossa e persino i muscoli. Bisogna, inoltre, fare attenzione se prendiamo farmaci, come quelli anticoagulanti o se soffriamo di determinate patologie, come quelle cardiache: in questi casi è importante parlare prima con un medico specializzato per capire quali tipi di esercizi si possono finalizzare, per non creare danni invece che eliminarli.

Ma passiamo ai dettagli! Una delle attività che spesso è sottovalutata ma che è assolutamente utilissima è sicuramente camminare. La camminata riesce ad essere un tipo di attività che è difatti adatta a tutti, persone giovani e anziane: questa non influisce in maniera molto significativa sulle articolazioni e soprattutto è indipendente dal peso della persona. Questo perché quando si cammina si poggia essenzialmente tutta la pianta sul suolo e l’impatto è molto ridotto, rispetto alla corsa. Ovviamente non si consumeranno le stesse calorie della corsa e difatti non si otterrà un dimagrimento così marcato, ma è un’attività molto utile. E’ importante, quando si cammina, cercare di rivolgere in avanti le dita dei piedi per non creare dei danni alle articolazioni o sollecitazioni sbagliate. Camminare, inoltre, può essere utile per ristabilire l’equilibrio del corpo e rafforzare il tronco. Ovviamente possiamo procedere anche a casa con quest’attività, utilizzando cyclette o tapis roulant .

Se si ha possibilità di uscire di casa, pedalare è sicuramente una delle attività migliori. Ciò non toglie che possa essere utilizzata una cyclette e si possa pedalare a casa. Quest’attività permette di aiutare il sistema cardiocircolatorio e rafforzare i muscoli della coscia. Va detto che si portano delle sollecitazioni non da poco alle ginocchia, quindi, bisogna prestare massima attenzione come tutte le attività.

Nuotare è un’altra attività ottima per il corpo. Quando si nuota si riesce a coinvolgere praticamente tutto il corpo, dalle braccia alle spalle, fino al dorso e le gambe. Ecco perché viene particolarmente consigliato a chi ha problemi muscolari o alle articolazioni: ovviamente, è un’attività che andrebbe eseguita sempre con l’attenzione di un esperto, per non incorrere in danni fisici. Ovviamente, quando si comincia, si deve partire con un allenamento sostenuto, per poi eventualmente aumentare il ritmo. E’ eccezionale per bruciare calorie.

Altra ottima attività è ovviamente il sollevamento pesi. Si utilizzano dei manubri o dei bilancieri e si può ridurre notevolmente il grasso corporeo, ma soprattutto aumentare la massa muscolare. Inoltre, si hanno dei vantaggi incredibili per quanto riguarda le ossa e il metabolismo. Addirittura, alcuni studi recenti hanno notato dei vantaggi anche nei confronti di malattie croniche come diabete, malattie cardiache e obesità. Anche qui, però, va detto che ci vuole il consiglio di un esperto per non creare danni muscolari o alle articolazioni.

Negli ultimi tempi, poi, si sono diffuse attività come pilates e Thai Chi. La prima è caratterizzata da una serie di esercizi che sono utili ad aumentare la flessibilità del nostro corpo e si hanno dei vantaggi soprattutto a livello muscolare. Si può anche personalizzare l’allenamento, grazie al consiglio di esperti. La seconda attività, invece, consiste nell’effettuare alcuni movimenti fisici, come l’allungamento muscolare, abbinati ad alcune tecniche di respirazione particolare. Aiuta notevolmente a ridurre lo stress.