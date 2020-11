Anche quest’anno Coldiretti Cuneo rinnova il sostegno a Scrittorincittà, che prende il via oggi online in un’edizione inevitabilmente diversa ma pur sempre ricca di novità e proposte.

Il tema scelto per l’evento, quando ancora la pandemia non era dilagata, è “Prossimo”. Un tema che, a ben vedere, si presta meglio di ogni altro a tracciare i contorni e i bisogni del momento che stiamo vivendo, perché definisce l’importanza di pensare al prossimo, ossia a chi ci sta accanto, e alle scelte da fare per il futuro prossimo. Un tema che anche Coldiretti – storico partner di Scrittorincittà e del Premio Città di Cuneo per il Primo Romanzo – abbraccia idealmente.

“A Scrittorincittà portiamo da sempre la testimonianza di un impegno quotidiano fatto di dedizione alla terra e di battaglie condotte per il bene della nostra agricoltura e del Made in Italy a tavola. Battaglie per il futuro, battaglie per il prossimo, fatte di dialogo aperto e costruttivo con le Istituzioni, ad ogni livello, e con i cittadini” dichiara il Direttore di Coldiretti Cuneo, Fabiano Porcu.

In un anno difficile come questo, Coldiretti non poteva che rinsaldare l’amicizia con Scrittorincittà e cogliere le sfide di una manifestazione culturale clou dell’autunno cuneese.