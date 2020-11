Fossano, accusato di lesioni colpose personali a seguito di un infortunio sul lavoro di un dipendente: condannato al pagamento della multa

Si è svolta presso il tribunale di Cuneo la discussione del processo che vedeva imputato l’ingegnere A.M., che, dal 2017 è accusato di lesioni colpose ai danni di un dipendente di una ditta alimentare di Fossano. Il lavoratore stava riposizionando la catena scarrucolata del macchinario quando, agganciandosi con il guanto, è rimasto ferito alla mano perdendo una falange e riportando alcune fratture all’arto.

Il p.m. Carla Longo nel pronunciare la sua requisitoria ha stabilito che più volte il macchinario vetusto e difettoso sarebbe stato segnalato attraverso delle mail inviate sia al responsabile della manutenzione che al direttore dello stabilimento. A.M., essendo addetto anche ai sopralluoghi delle aree, era dunque tenuto a rilevare e a segnalare eventuali anomalie dei macchinari e avrebbe dovuto tenerne conto. “Ho notato altre cose, ma non che ci fosse un problema relativo alla catena: io non ho mai avuto accesso ai documenti di manutenzione” aveva dichiarato A.M. nell’istruttoria dibattimentale. Il pubblico ministero ha chiesto la condanna.

Il giudice, ritenuta fondata la responsabilità penale dell’imputato l’ha condannato al pagamento di 1000euro di multa oltre alle spese processuali.