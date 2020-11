Cinquanta i positivi a Corneliano: 16 sono nella casa di riposo

A comunicarlo è il sindaco, Alessandra Balbo, che raggiunta al telefono spiega: " Sono costantemente in contatto con la struttura e le sedici persone risultate positive al tampone che si trovano presso il complesso residenziale sono in buone condizioni di salute. Dei 34 positivi presenti sul territorio comunale: sette sono ricoverati in ospedale, gli altri ventisette in quarantena domiciliare ".

Il primo cittadino si rivolge poi ai suoi concittadini chiedendo alla popolazione qualche sacrificio per la salute di tutti. "È fondamentale rendersi conto che siamo in "zona rossa". I negozi di beni essenziali restano aperti, ma è prioritario uscire solo per necessità, utilizzando il buon senso. Diamoci una mano: se non facciamo la camminata o la corsetta quotidiana, pazientiamo un po', non moriremo per questo".