Moretta: brusca salita della curva dei contagi, 100 i cittadini positivi al Covid-19

Sale la curva epidemiologica a Moretta: sono 100 i cittadini positivi al Covid-19 risultati ad oggi, 11 novembre.

“Come Amministrazione stiamo cecando di fare il possibile per supportare la nostra popolazione in questo momento così difficile e doloroso per tutti, soprattutto la parte più fragile e bisognosa d’aiuto” scrive in una nota stampa il sindaco Gianni Gatti.

“L’interno è soprattutto di evitare che ciascuno si senta da solo in questa battaglia. Siamo tutti parte integrante della stessa comunità che in questo frangente più che mai non deve sottovalutare il pericolo e deve dimostrare il proprio senso civico nel rispetto scrupolo di tutto le prescrizioni impettite dalle autorità governative e regionali. Vi esorto - conclude il primo cittadino - a essere responsabili e ad attenervi a tutte le misure emergenziali in vigore. Continuiamo a rispetta il distanziamento sociale e a usare la mascherina e a restare a casa per quanto possibile”.