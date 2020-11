Lockdown: i negozi del Centro commerciale naturale di Saluzzo aprono la loro porta online

Il sito del Centro Commerciale Naturale si trasforma in e-commerce. “Continua a comprare nei tuoi negozi preferiti e acquista online su ccnsaluzzo.it “ è il messaggio che apre la piattaforma.

L’inizio del secondo lockdown da coronavirus, fa segnare un altro passo in avanti per i negozianti saluzzesi del Ccn.

La piattaforma digitale studiata dall’associazione consentirà a tutti gli iscritti di avere una vetrina virtuale e vendere on line.

" L’iniziativa è partita da pochi giorni - comunica il presidente Massimo Rea, che ha spinto il piede sull’acceleratore per accorciare i tempi di allestimento del carrello virtuale.

In queste ore i 192 iscritti al Ccn sono al lavoro per popolare i database con foto e le descrizioni degli articoli da mettere in vendita per la clientela saluzzese ma anche per quella di tutta Italia. “Sono già una cinquantina i carrelli attivi - evidenzia Rea - la nostra intenzione è di aumentare il più possibile questi numeri, portando tutti ad avere una vetrina e-commerce”.

Per acquistare un prodotto è sufficiente visitare la pagina web ccnsaluzzo.it e cercare il proprio negozio di fiducia. Le attività che aderiscono al commercio on line sono identificate da un pulsante con l’icona del carrello. Cliccando su questa è possibile esplorare tutti i singoli articoli acquistabili.

"In questi primi giorni – prosegue il presidente dell’Associazione - teniamo presente che gli utenti sono al lavoro per caricare tutta la merce che sarà venduta e che i prodotti aumenteranno giorno per giorno”.

Al termine dello shopping sarà necessario confermare l’ordine e scegliere una delle opzioni di pagamento disponibili. La merce sarà recapitata direttamente a casa tramite un corriere Gls, che fornisce il servizio per tutta la penisola. “Siamo solo agli inizi – conclude con orgoglio - l’idea è di aumentare i numeri, coinvolgendo il maggior numero di negozi possibile e di non fermarci qui: la piattaforma dovrà diventare un punto di riferimento anche per i servizi e per le attività. Una su tutte la prenotazione on line degli hotel. Dobbiamo lavorare in stretta sinergia per far avvicinare il più possibile il turismo al commercio".

Un primo traguardo il Ccn l’ha comunque centrato: aprire una porta on line per tutti quei negozi che si trovano tagliati fuori dalle vendite dopo la stretta dell’ultimo Dpcm Conte. Una piccola valvola di sfogo, che può rappresentare molto per un settore che ha già pagato un tributo economico altissimo alle chiusure della scorsa primavera".

In questo periodo di lockdown per aiutare le attività di Saluzzo, sottolinea l’Assessora alle Attività produttive Francesca Neberti "stiamo lavorando in stretta sinergia tra Comune, Ccn e Fondazione Bertoni, a tutto campo, dalla promozione e comunicazione del commercio agli eventi futuri che si stanno ideando a loro supporto, soprattutto in vista del Natale".