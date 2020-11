Verzuolo stretta dal Covid, il sindaco Panero: "Pronti a chiudere parchi e cimiteri"

Il comune di Verzuolo pronto a chiudere parchi e cimiteri con un'ordinanza sindacale per far fronte all'emergenza epidemiologica. E' quanto si apprende dal sito del comune verzuolese. Riportiamo integralmente la comunicazione comunale.



"Pronti a chiudere cimiteri e parchi pubblici se i dati peggioreranno ancora. È la decisione assunta del Centro Operativo Comunale (C.O.C.), riunitosi in seduta straordinaria questa mattina, 11 novembre 2020, visto l’aumento dei casi positivi a Verzuolo. Casi che sono attualmente 114, di cui 112 domiciliati in città. Difficile la situazione anche in Casa di riposo: sono positivi 8 operatori e 12 ospiti e si sono registrati 2 decessi.