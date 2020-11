Saluzzo: il Comune promuove il salone dell'orientamento scolastico "resistente"

«Nonostante le incertezze in fase di organizzazione – prosegue Rosso - e poi, purtroppo, la sospensione delle lezioni in presenza delle superiori, la volontà di non rinunciare a quella che è un'occasione consolidata e preziosa di conoscenza e orientamento alla scelta formativa più consona per ciascun ragazzo è emersa con forza da tutti i dirigenti scolastici e dalla nostra Amministrazione comunale».