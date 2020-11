Boves, l'appello dell'Avis ai donatori: "Raramente la carenza di scorte è arrivata a questo livello, venite a donare"

Dalla sezione AVIS di Boves arriva appello per la carenza di donazioni. "Carissimi donatori - scrivono dal direttivo - su richiesta del Centro Trasfusionale di Cuneo lanciamo un appello a tutti i donatori che in questo momento godono di buona salute e sono nei limiti di tempo utili per donare: telefonare (0171.642291) e prendere un appuntamento per una donazione. Raramente la carenza di scorte è arrivata a questi livelli, ed è per questo che ora come mai le nostre donazioni sono preziose. Ricordiamo che gli spostamenti da un Comune all'altro per recarsi a donare anche se siamo in zona rossa sono ammessi, l'importante è essere muniti di autocertificazione. Certi in una vostra proficua collaborazione, ricordiamo che il tutto si svolge in totale sicurezza e porgiamo cordiali saluti avisini".