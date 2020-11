Lpm Bam Mondovì:L’americana Leah Hardeman “festeggia” la vittoria di Biden: “Felice per questo risultato…ma la lotta per l’uguaglianza delle donne e degli afroamericani è tutt’altro che finita!”

In tutto il mondo continuano a tenere banco i risultati delle recentissime elezioni presidenziali negli Stati Uniti d’America. Una lotta all’ultimo voto che ha messo di fronte il repubblicano Donald Trump allo sfidante democratico Joe Biden. Nonostante il “vulcanico” Presidente uscente a tutt’oggi sia ancora speranzoso di ribaltare il responso delle urne con una raffica di ricorsi legali, l’America ha preso la sua decisione: sarà Joe Biden il 46° Presidente degli Stati Uniti d’America.

Ma come ha accolto l’esito di queste accese elezioni la giocatrice americana della Lpm Bam Mondovì Leah Hardeman? E’ la stessa giocatrice del Puma a descriverci le sue sensazioni: “Sono molto felice di sapere che Biden sarà il nuovo Presidente degli Stati Uniti d'America” – ci spiega la banda originaria di Atlanta – “e sono ancora più orgogliosa che abbia scelto Kamala Harris come suo vicepresidente.”

La tua Georgia ha avuto un peso determinante in queste elezioni. Ti aspettavi questo risultato? “In effetti le espressioni di voto in Georgia hanno avuto un peso considerevole” – continua Leah – “La politica di Stacey Abrams nel nostro Stato ha raccolto molti consensi, rappresentando un solido sostegno per il Partito Democratico. Non è un caso che in Georgia si siano registrati 800.000 nuovi elettori.”

Una donna vicepresidente di origini afro-indiane come la senatrice Kamala Harris pensi possa rappresentare un’arma in più per combattere il razzismo negli Usa? “È la prima Vicepresidente donna e di colore della storia americana.” – spiega la giocatrice della Lpm – “La sua presenza sarà importante nella lotta contro le questioni razziali. Sebbene molti americani democratici siano felici dei risultati di queste elezioni, sappiamo che la lotta per l'uguaglianza degli afroamericani e per i diritti delle donne sia tutt'altro che finita.”