"Seminiamo il futuro", a Dronero la cooperativa agricola Bioma non si ferma

“Lasciamo che l’inverno curi il nostro sogno. Seminiamo futuro!”. La natura certamente non va in loockdown, continua delicata e tenace a seguire il susseguirsi delle sue stagioni, nella preziosità e produttività del tempo.

La Cooperativa Agricola Sociale BIOMA di Dronero è nata con l’intento di occuparsi in prevalenza di cura ambientale, attraverso forme di agro-sivilcoltura sostenibili a basso impatto. Nel 2019 ha sposato il progetto Sfalcio manuale PROMETHEUS che si prefigge di recuperare, tramandare e re-introdurre l’arte e la tecnica della sfalcio manuale con falce. Il progetto viene articolato in due trances: la prima riguardante l’ambito della formazione/divulgazione, la seconda invece incentrata sulla sperimentazione e applicazione in campo.

L’impossibilità a creare progetti ed iniziative a causa dell’emergenza Covid, non ha fermato lo spirito della Cooperativa dronerese che, nel rispetto della natura e guardando al futuro, nei giorni scorsi ha seminato la segale in uno dei suoi campi. Cosa “bolle in pentola” non è dato ora saperlo, ma certamente questo è un chiaro messaggio del suo non volersi arrendere.