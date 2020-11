Volley maschile A2: Cuneo vince in rimonta contro Reggio Emilia, i commenti post match (VIDEO)

Pazza partita, martedì sera, al Pala UBI Banca. La BAM Acqua S.Bernardo Cuneo parte malissimo contro Reggio Emilia, perde i primi due set ma poi inizia a macinare gioco e punti fino a ribaltare l'esito di un incontro che pareva stregato.

Vittoria con il risultato di 3-2 per la squadra di Serniotti ed altri due punti in cascina: più in generale tante indicazioni di cui tenere conto in vista delle prossime partite. Alcune negative, come l'approccio da dimenticare, altre estremamente positive, in particolare la grande reazione del gruppo.

Nel video i commenti post match di Serniotti, Tiozzo (MVP) e capitan Pistolesi