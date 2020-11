Coldiretti Cuneo porta la cucina contadina nelle case cuneesi con gli agriturismi "Campagna Amica

Gli agriturismi di Coldiretti Campagna Amica si attrezzano, come già avevano fatto a marzo, per portare piatti gustosi e genuini direttamente a casa dei cuneesi.

Si tratta di una soluzione che consente agli agriturismi di portare avanti l’attività, seppur in modo diverso e tra le molte difficoltà del periodo. Infatti, le misure di restrizione anti Covid in vigore nelle zone rosse – che sospendono tutte le attività di ristorazione anche nella Granda, fatta eccezione per le consegne a domicilio e, fino alle ore 22, per le vendite da asporto – causano ingenti perdite di fatturato agli agriturismi, anche se il Governo ha chiarito che la somministrazione di pasti e bevande è consentita senza limiti di orario ai clienti che alloggiano all’interno della struttura ricettiva.