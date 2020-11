Vendemmia 2020: ecco le medie delle uve da vino DOC e DOCG, della Nocciola Piemonte IGP e della Nocciola TGT

Questo appuntamento annuale ha origini lontane e fortemente radicate nel settore agricolo, nel quale, fino agli anni Cinquanta del secolo scorso, l’anno lavorativo degli agricoltori, in particolare dei mezzadri, terminava a inizio novembre con la consegna e la riconsegna dei fondi rustici. Con il San Martino si ufficializza la rilevazione delle medie dei prezzi per derrate quali cereali, latte, zootecnia e frutta ed è inoltre occasione per consentire la pubblicazione dei prezzi delle uve da vino a denominazione DOC e DOCG, rilevati dalla Camera di commercio sulla base di specifici criteri stabiliti dalla Giunta camerale e rivisti quest’anno per la campagna vendemmiale 2020. Con un recente provvedimento la Giunta camerale ha aggiornato i criteri di rilevazione dei prezzi, ridefinendo l’entità dei documenti necessari per pubblicare le quotazioni dei prezzi delle uve da vino DOC e DOCG, prevedendo il riferimento a un “congruo numero” di documenti pervenuti, ai fini della validità della loro pubblicazione, a differenza di “un numero minimo” come è avvenuto lo scorso anno. L’Ente camerale, dopo aver valutato la rappresentatività delle segnalazioni pervenute ha sottoposto i prezzi rilevati alla validazione della Consulta.