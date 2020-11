In un momento così difficile, un "grazie" fa bene a tutti: la lettera di Lucia ai medici e infermieri del Santa Croce di Cuneo

Buongiorno,

Scrivo questa lettera per ringraziare con tutto il cuore i medici e gli infermieri dell'Ospedale Santa Croce di Cuneo.

Il mio ringraziamento va alle infermiere per la loro gentilezza e competenza, specialmente in sala operatoria (una di loro non la dimenticherò mai) all'anestesista, al dott. Rivarossa, al dott. Elvio Russi che con la sua dolcezza mi ha dato coraggio, alla dottoressa Cairo, al dottor Ferro. Ho trovato tanta umanità ed empatia.



Ci tengo a ringraziare in particolare il dott. Spagna, che con la sua professionalità e competenza ha scoperto tempestivamente il mio problema e il dott. Corrado Lauro, medico eccezionale e persona fantastica.

Con la sua umanità e simpatia mi ha aiutata tantissimo ad affrontare questo difficile momento. Non bisognerebbe mai dimenticare l'importanza che hanno questi angeli con il camice, soprattutto in un periodo drammatico come questo.

A loro va tutta la mia gratitudine.

Lucia Giordano