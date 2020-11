Alba, in Consiglio voto unanime per la riattivazione della ferrovia per Asti

Riceviamo e pubblichiamo.



Nella serata di martedì 10 novembre, in Consiglio comunale si è votato all’unanimità l’ordine del giorno per la riattivazione della linea ferroviaria Alba-Asti, per la riapertura della linea ferroviaria Bra-Cavallermaggiore e per la difesa delle linee ferroviarie e del trasporto pubblico, presentato dalla consigliera Martini Rosanna a nome di Uniti per Alba.



Siamo orgogliosi e soddisfatti che la maggioranza abbia accolto il nostro documento e abbia compreso fino in fondo l’importanza della linea ferroviaria Alba-Asti.



Con il voto all’unanimità la nostra città ha mandato un segnale forte e chiaro al presidente della Regione Cirio e all’assessore ai Trasporti Gabusi, da sempre, e ancora oggi, grandi sostenitori della chiusura della linea ferroviaria a favore della realizzazione della pista ciclabile.



Nel merito vogliamo ribadire che la sistemazione della linea riconnetterebbe Alba al sistema di linee ferroviarie che da Asti si diramano in Lombardia, Emilia Romagna e Liguria, verrebbe incontro alle richieste per una mobilità sicura e sostenibile di pendolari e studenti, offrirebbe una opportunità per i numerosi turisti che scelgono il trasporto pubblico per gli spostamenti anche in ragione di una nuova coscienza ecologica, migliorerebbe il collegamento con il tribunale di Asti e potrebbe offrire nuovamente delle opportunità per il trasporto merci.

Alba deve continuare a essere comune capofila.

Alba e tutto il territorio Unesco necessitano sia dei collegamenti ferroviari sia delle piste ciclabili, ma devono essere uno al servizio dell’altro e non in contrapposizione.



Uniti per Alba