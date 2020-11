Backstage: la trasmissione è posticipata alla prossima settimana per motivi tecnici

Questa sera la trasmissione Backstage condotta da Gian Maria Aliberti Gerbotto sarebbe andata in onda, come di consueto, alle ore 21.00.



Al centro della puntata un importante argomento: il mondo del lavoro e gli obiettivi del 2021 e la discussione tra ospiti del mondo delle associazioni di categoria e dei sindacati.



Ci scusiamo con i nostri lettori e con gli ospiti ma a causa di motivi tecnici dovuti a situazioni che non dipendono dalla nostra redazione, dobbiamo posticipare la puntata a giovedì prossimo. Backstage tornerà come di consueto giovedì alle ore 21.00, grazie