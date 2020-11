Ceresole d'Alba: 13 casi positivi al Covid-19

Ad oggi nel comune di Ceresole d’Alba si contano 13 casi di infezione da COVID 19, accertati con il tampone molecolare.

"Informalmente - scrivono dal Comune - stiamo venendo a conoscenza che si riscontrano diversi casi di tampone rapido positivo in attesa di essere accertati dalle autorità sanitarie con il tampone tradizionale per verificare con certezza la positività. Uno di questi casi, in attesa di essere ulteriormente riscontrato con il tampone molecolare, riguarda un dipendente comunale attualmente in isolamento fiduciario presso la propria abitazione e al quale porgiamo gli auguri di pronta guarigione.

L’Amministrazione comunale a partire da oggi ha limitato l’accesso agli uffici comunali ai soli appuntamenti e alle situazioni di urgenza e, malgrado tutte le condizioni di prevenzione e distanziamento fossero adottate, ha previsto l’effettuazione del tampone molecolare al personale.

In municipio al momento tutti i contatti diretti versano in buone condizioni di salute e non presentano sintomi particolari.

Richiamiamo ancora una volta tutta la cittadinanza al rispetto dei corretti comportamenti per la prevenzione del contagio: indossare la mascherina, distanziamento e ad evitare nel modo più assoluto i raggruppamenti e i luoghi affollati dove sono più elevati i rischi di diffusione del virus. Muoviamoci solo per le esigenze di stretta necessità".