Chiusa di Pesio: #ioleggoperché in favore della biblioteca scolastica della primaria

La scuola primaria di Chiusa di Pesio è gemellata con la libreria Ippogrifo di Cuneo, solitamente si invita a fare gli acquisti allo store di corso Nizza, alla Libreria dell'Acciuga, in via Dronero a Cuneo e con la Libreria Confabula di piazza C. Battisti a Mondovì. Le librerie effettuano anche consegne a domicilio e/o prenotazioni con ingressi contingentati.

Il progetto è promosso dall'Associazione Italiana Editori, sostenuta dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo – Direzione Generale Biblioteche e Diritto d’Autore e dal Centro per il libro e la lettura, in collaborazione con il Ministero Istruzione - Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l'Orientamento Scolastico.