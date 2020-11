Cirio commissario per il post-alluvione, Colombero (Uncem): "Scelta che condividiamo. Il fattore tempo è decisivo. Si deve fare in fretta"

"Ritengo positiva la nomina di Alberto Cirio, Presidente della Regione, quale commissario per il post-alluvione dell'ottobre 2020 che ha duramente colpito molte aree montane del Piemonte".

Roberto Colombero, presidente di Uncem Piemonte, plaude alla nomina del del presidente Cirio a commissario per il post alluvione, avvenuta nei giorni scorsi con la firma dello stato di emergenza da parte del capo della Protezione civile Angelo Borrelli.

"È una scelta che Uncem condivide - aggiunge Colombero - che avevamo approfondito dieci giorni fa con diversi parlamentari, tra i quali Enrico Borghi, Chiara Gribaudo, Monica Ciaburro, Giorgio Bergesio, Flavio Gastaldi, e con gli assessori regionali Marco Protopapa e Marco Gabusi, oltre che con il vicepresidente Fabio Carosso.

Ora siamo pronti, come sistema di Enti territoriali montani a lavorare con Cirio per accelerare investimenti, ricostruzione, interventi per la difesa di borghi e rete viaria, interventi in favore di privati ed Autonomie locali.

Voglio ringraziare, insieme con il presidente nazionale Uncem Marco Bussone, il sottosegretario all'Ambiente Roberto Morassut per aver condiviso con noi, il 20 ottobre, il percorso verso il decreto legge sul post-emergenze e contro il dissesto che deve essere varato in tempi rapidi, parallelamente alla legge di bilancio 2021, e verso la legge nazionale speciale presentata da Borghi e Gribaudo, appoggiata trasversalmente anche da pezzi di opposizione, vista la presa di posizione di Roberto Pella, vicepresidente nazionale Anci e deputato di Forza Italia.

Serve una positiva coesione istituzionale, trasversale ai partiti. Il fattore tempo è decisivo.

Si deve fare in fretta.

Cirio avrà la disponibilità di Uncem a ospitare tavoli istituzionali, aperti, intelligenti e veloci, per dare risposte ai sindaci, alle comunità e alle sfide del cambiamento climatico".