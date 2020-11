L'ufficio postale di San Michele Mondovì chiude dal 16 al 21 novembre

L'ufficio postale di San Michele Mondovì resterà chiuso al pubblico per interventi infrastrutturali dal 16 al 21 novembre.

La corrispondenza in giacenza sarà disponibile nell'ufficio "Santuario di Vicoforte", in piazza Carlo Emanuele I, a cui sarà possibile rivolgersi in attesa della riapertura di quello sanmichelese, dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato dalle 8.20 alle 12.45.