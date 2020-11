Dato che sono emersi un caso di positività e di sospetto contagio da Covid-19, gli Uffici Scuola e Assistenza del Comune di Savigliano resteranno chiusi fino al 19 novembre per permettere di condurre le indagini epidemiologiche necessarie.

Come si legge nell'ordinanza del sindaco, i dipendenti degli uffici saranno assegnati in modalità di "lavoro agile", operando quindi in smart working.