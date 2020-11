Addio a Richard: a Dronero non era soltanto "l'uomo che tutti conoscevano"

Impossibile non notarlo, impossibile non sentirlo quando per strada d’un tratto, attendendo come il momento perfetto e con quella sua voce incredibilmente forte pronunciava “Buongiorno signora!”.

Impossibile non aver tentato nemmeno una volta di imitarlo quando dal tabaccaio, al bar o nei negozi ripeteva con insistenza sempre determinate frasi o parole, non aver tentato almeno una volta di sfuggire dalla sua visuale (io per lo spavento che puntualmente mi faceva prendere con il suo “Buongiorno Signora!”). Impossibile non avergli sorriso neppure una volta.

Richard (Riccardo Baglione), di 60 anni, è morto esattamente come sapeva comparire: d’un tratto. Un improvviso ictus cerebrale nella giornata di lunedì mentre era per strada a Dronero, il pronto ricovero presso l’Ospedale di Cuneo e le speranze di una ripresa svanite poi improvvisamente nel pomeriggio di ieri, mercoledì 11 novembre 2020. La notizia si è diffusa immediatamente in città, in quel passaparola così eloquentemente veloce tra la gente.

Richard non è stato soltanto una “persona conosciuta da tutti”, ma ha rappresentato prima di tutto l’incontro con se stessi, quello che ognuno di noi ha rapportandosi con i fattori forse più ignoti di una diversità che è senza dubbio prerogativa effettiva, caratteristica di realtà ed interrogativi anche molto scomodi. Fascinazione e distacco, incomprensione e ricerca, imbarazzo e curiosità: l’insegnamento è per tutti racchiuso nella varietà di emozioni, anche contrastanti però mai cattive, che attraverso quel fare peculiare sapeva suscitare nelle persone. Perché fare i conti con la realtà, a volte e se ci facciamo caso, può essere davvero possibilità per la ricerca di un senso più profondo.

Uniti nel ricordo il fratello Aldo, le sorelle Ester e Nives, i cognati Aldo e Beppe, gli zii, i nipoti e tutti i parenti. Partendo alle ore 10:30 dall’Ospedale Santa Croce di Cuneo, i funerali di Richard saranno celebrati sabato 14 novembre alle ore 11:00 presso la Chiesa Parrocchiale di Dronero.