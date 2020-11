Cinque benefici per la salute del flirtare su un sito di incontri

Migliora la tua sessualità e autostima utilizzando un flirt sito è un modo semplice per assicurarti che flirtare sia davvero utile per la tua salute. Nulla di strano: il gioco della seduzione mantiene sani e felici e questo è risaputo. La novità è che i benefici delle chat online sono simili a quelli che si ottengono flirtando dal vivo!

Ecco, dunque, come l'utilizzo dei siti di incontri aumenta il tuo benessere mentale.

1. Aiuta a rafforzare la fiducia e l'autostima

Anche se alcuni studi esteri suggeriscono che molti utilizzatori di portali per incontri tendono ad avere un'autostima minore degli altri, l'utilizzo di un portale di dating può contribuire a migliorare nel tempo questa auto-percezione. Infatti, più esperti insistono che il virtuale non è un mondo separato dal reale e che il piacere o il dispiacere provati online hanno lo stesso valore di quelli sperimentati nella vita reale. Chattare e avere incontri soddisfacenti su un sito di incontri sono cose che aiutano a migliorare la stima di sé stessi e l'umore, riflettendosi anche al di fuori del contesto virtuale.

2. Ti fa sentire più sexy

Stesso discorso di poco sopra: essere contattati, flirtare e inviare messaggi ammiccanti online ti farà sentire incredibilmente più sexy! La differenza tra questo contesto e, ad esempio, un bar o un club, è che il flirt può dipanarsi nel tempo, anche durante la giornata e non è solo relegato al contesto di una festa o una serata. Online, inoltre, è possibile mantenere contatti con più persone contemporaneamente. Questo potrebbe davvero cambiare la tua vita e la tua auto percezione, con riverberi positivi anche nel fisico.

3. Ti aiuta a costruire nuove relazioni online

Sono in crescita i numeri riguardanti coppie stabili, e addirittura matrimoni, che hanno avuto la loro genesi online! In Italia, qualche anno fa (2017), è stata condotta un'indagine su centinaia di coppie. "Come vi siete conosciuti?" è stata la domanda dei ricercatori. Ebbene, ha affermato di essersi conosciuta online una percentuale di persone equivalente a coloro che si erano conosciuti con uno dei metodi più tradizionali (amici di famiglia, ecc.). All'estero, che ha inaugurato ben prima di noi l'utilizzo diffuso dei portali di incontri, il 10% dei matrimoni è nato in questo contesto. Ecco perché si può affermare tranquillamente che il dating online è efficace nella costruzione di nuove relazioni



4. Le emozioni positive sono garantite

La seduzione è anche un gioco e ti invitiamo a prenderlo come tale. Liberati dall'idea di dover trovare la tua metà nel più breve tempo possibile e di doverlo fare più in risposta a un disagio che in funzione del tuo divertimento e piacere. Su internet come in qualsiasi contesto della vita, fare le domande giuste garantisce risposte giuste, approcciarsi con positività porta indietro emozioni positive!



5. Aiuta ad innamorarsi - dalla conversazione online al primo appuntamento

L'amore è composto non solo dall'attrazione mentale ma anche dalla "chimica" che si scatena tra due persone. Per questo il primo incontro, dopo un approccio online, è così importante e può anche ribaltare del tutto ciò che si credeva dell'altro. Non sono rari, però, i casi in cui una forma di innamoramento nasce e si sviluppa già in chat! Il nostro consiglio è di non aspettare troppo, una volta stabilito il contatto, per vedersi dal vivo e avere sempre a disposizione la giusta dose di ironia. Di fatto, se c'è un buon feeling mentale è abbastanza raro che l'incontro fallisca ma è meglio non caricarsi di aspettative irrealistiche e di tensioni.