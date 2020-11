Perché è importante proteggere la pelle dal sole anche in inverno

Una delle convinzioni più diffuse tra la popolazione è che in inverno non è necessario proteggere la pelle dall'azione dei raggi solari. Si ritiene, infatti, che durante questa stagione siano meno dannosi perché meno intensi.

Niente di più erroneo. La verità è che, sebbene durante i mesi invernali i raggi UVA e UVB siano meno intensi, sono sempre presenti: nello specifico, i raggi ultravioletti B, che provocano le scottature, sono meno intensi durante i mesi freddi, mentre i raggi UVA rimangono costanti nella loro intensità tutto l'anno e contribuiscono ad accelerare l’invecchiamento precoce. Inoltre sono responsabili della pigmentazione cutanea e nel peggiore dei casi possono favorire la comparsa dei tumori della pelle.

Le radiazioni ultraviolette quindi colpiscono anche durante i mesi invernali e non dipendono dalla temperatura ambientale. Per tale ragione occorrerebbe adottare le stesse precauzioni prese durante l'estate usando quotidianamente prodotti specifici per proteggere la pelle, e non solo. Anche per le labbra, il contorno occhi e altre zone particolarmente sensibili come collo e mani, è consigliabile usare creme con protezione sia UVA che UVB.

Secondo il team di farmacisti di Viata.it, “basta optare per una crema giorno con SPF incorporato che contenga un fattore di protezione che protegge l’epidermide dai danni dei raggi UVA e UVB oltre che da tutte le aggressioni esterne, soprattutto se si vive in città”.

Lo smog, l’inquinamento e le luci blu generate dagli schermi dei dispositivi elettronici come smartphone e computer, le polveri sottili presenti nell’aria in quantità maggiori rispetto alla bella stagione, sono altri fattori molto pericolosi per la pelle e possono accelerare il processo di invecchiamento.

Tuttavia, quando si tratta di scegliere un tipo di protezione, è importante verificare se le caratteristiche sono adatte al proprio fototipo. In generale, durante l’inverno e l’autunno sono indicate quelle con formulazioni delicate e leggere, indicate per le pelli più sensibili e che tendono a soffrire molto gli sbalzi di temperatura. Altro aspetto fondamentale è assicurarsi che che i filtri contengano anche glicerina, acido ialuronico e vitamina C, che aiutano a combattere i radicali liberi e prevengono l’invecchiamento cutaneo.

In commercio esistono anche prodotti make-up che contengono una protezione solare, ma in tal caso, è meglio fare attenzione poiché spesso contengono SPF davvero molto bassi.

In linea generale, i dermatologi consigliano di non strafare con l’utilizzo dei protettori. L’errore da evitare è non soffocare la pelle applicando strati e strati di prodotti quali ad esempio crema idratante con filtro solare, protezione solare e fondotinta con SP. Oltre a non proteggere adeguatamente la pelle dal sole, possono dare origine ad altri problemi dermatologici quali infiammazioni, comedoni o punti neri.

L’utilizzo di una buona crema alla base è la soluzione ideale per proteggere adeguatamente la pelle dai raggi del sole.