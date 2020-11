Tendenze moda: nel 2021, per le felpe c’è la svolta elegante

Ne è passata di acqua sotto i ponti da quando, negli anni ’30, gli statunitensi della Champion hanno inventato la felpa. In inglese “sweatshirt”, le felpe nascono appunto “maglie da sudore” e fanno ormai parte dell’immaginario collettivo come capi d’abbigliamento per lo sport, diventati talvolta iconici come nel caso dell’outfit indossato da Rocky Balboa negli allenamenti sulla scalinata del Philadelphia Museum of Art.

Ma chi ha detto che si tratta soltanto di qualcosa da indossare in contesti sportivi o casual?

È proprio a invertire questo trend che, in ottica 2021, stanno puntando svariate firme di alta moda. In molti hanno provato a immaginare felpe – tradizionali o persino con cappuccio e zip – sempre più eleganti, adatte a essere indossate anche 24 ore al giorno, quando magari è necessario passare da situazioni informali ad appuntamenti più eleganti senza però avere tempo di tornare a casa per cambiarsi.

Comodità e versatilità, sono le parole chiave per l'uomo di questo autunno-inverno. Così, tra le felpe personalizzate dagli stilisti risalta soprattutto la soluzione sobria di Valentino, che ha pensato a un capo girocollo e senza cappuccio, con grosse lettere VLTN sulla manica destra. Decisamente non convenzionale, poi, la scelta di Gucci, che presenta una “hoodie” (la felpa con cappuccio) in cotone biologico beige con tanto di cerniera anteriore e logo del brand sul braccio sinistro.