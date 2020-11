Pac, Bergesio (Lega): "Riconoscere l’agricoltura contadina come modello"

"Il governo premia con risorse a pioggia le associazioni di transgender, gay e sex worker. Cancella invece dal Ristoro Bis, il fondo da 100 mln di euro per le filiere agroalimentari”. Così Giorgio Maria Bergesio, nel corso del suo intervento oggi nelle commissioni congiunte Agricoltura di Camera e Senato per l'audizione del ministro Bellanova. “A differenza vostra, per noi l'agricoltura è un settore strategico per la crescita economica e l'occupazione – ha proseguito l’esponente del Carroccio -, per questo continueremo a batterci per difendere gli agricoltori, il Made in Italy e per ottenere più fondi per il settore”. E sullo stato dei negoziati relativi alla nuova Pac, dice “Sul piatto ci sono risorse importanti per il comparto. Per questo noi la sosterremo. Nelle proposte legislative, però, deve essere riconosciuta l’agricoltura contadina come modello mettendo al centro la figura dell’agricoltore. Inoltre, bisogna garantire il mantenimento di adeguate risorse finanziarie, favorire l’occupazione nel comparto e assicurare il sostegno alle eccellenze italiane! Vogliamo essere tutti protagonisti di un confronto trasparente e partecipato per dare una strategia prospettica al mondo agricolo nel periodo dal 2021 al 2027”.