Nuova tranche di tamponi di screening nella casa di riposo di Sanfront: la struttura si conferma “Covid-free”

Nuovo tranche di tamponi all’interno della casa di riposo di Sanfront.

Ne dà contezza il presidente del Consiglio di Amministrazione della struttura, Silvio Ferrato, che da inizio pandemia affida a post Facebook la situazione sanitaria all’interno della casa di riposo che gestisce.

Gli esami sono stati svolti oggi, 12 novembre, su tutto il personale e su tutti gli ospiti della struttura.

I tamponi, come conferma Ferrato, hanno dato tutti esito negativo, il che conferma come la casa di riposo di Corso Marconi sia – attualmente – Covid-free.

“Sono molto felice di aggiornare questo dato. – scrive Ferrato su Facebook - Il virus che ad oggi ha già colpito pesantemente la popolazione di Sanfront e del mondo intero non è entrato fortunatamente nella nostra struttura”.

L’attenzione all’interno della casa di riposo rimane comunque altissima, per continuare a tenere al di fuori il virus, che nella prima ondata, in primavera aveva creato non pochi problemi.

Ad oggi, in paese, si contano 23 casi di positività al Coronavirus (come riporta la piattaforma regionale di monitoraggio Covid), oltre ad un ulteriore caso di decesso di soggetto positivo al Coronavirus, come reso noto dal Municipio.

Di questi, dunque, nessuno riguarda – né direttamente né indirettamente – la casa di riposo. L’Amministrazione comunale lo aveva ricordato ieri, con un comunicato alla popolazione. E i tamponi di oggi continuano a confermare il dato.

“Speriamo che questo risultato perduri per sempre nel tempo – conclude Ferrato – seppur consapevoli che questo sarà un inverno lungo e duro”.

Da parte del presidente della Fondazione, “un grandissimo ringraziamento a tutto il personale e al direttore sanitario”.