Situazione delicata nella casa di riposo di Paesana: ci sono casi di Coronavirus sia tra gli ospiti che tra il personale

Dopo la prima ondata della primavera, la casa di riposo di Paesana si trova ora costretta a registrare alcune criticità in questa seconda ondata di contagi da Coronavirus.

Dalla struttura di via Margaria non trapelano molte informazioni, tenute sotto stretto riserbo dalla Presidenza. Si apprende però che – al netto delle informazioni rese pubbliche ma veicolate – siano stati riscontrati casi di positività sia tra il personale che tra gli ospiti della struttura, all’interno della quale si sono anche registrati, negli ultimi giorni, casi di decesso (in ordine cronologico, gli ultimi due ospiti sono scomparsi mentre si trovavano in regime di ricovero ospedaliero). L’attenzione è altissima in tutta la struttura, specialmente per gli ospiti ricoverati al primo piano.

Sul portale web della Casa di riposo gli ultimi aggiornamenti sull’esito dei tamponi per il Covid-19 risalgono a questa primavera (l’ultimo al 27 maggio): la casa di riposo, durante la prima ondata, era riuscita a rimanere indenne dalla diffusione del contagio tra gli ospiti.

Purtroppo, in concomitanza della seconda ondata, le cose non stanno più così, nonostante siano state poste in essere tutte le misure precauzionali del caso. A differenza di altre strutture, come nel caso della casa di riposo di Sanfront, la Presidenza della struttura non fornisce aggiornamenti costanti sulla situazione Coronavirus.