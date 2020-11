Corso di formazione regionale Tecnico Trasfertista: ancora posti disponibili

Tutto è pronto per la partenza della quarta edizione del Corso di Formazione Regionale Tecnico Trasfertista.

Ne sarà particolarmente felice l’ing. Carlo Gai che cinque anni or sono credette fortemente in questo progetto. “Stiamo organizzando la partenza del corso - ha commentato Valter Manzone Direttore del CFP dei Salesiani di Bra - che sta concludendo il suo iter burocratico prima di potere essere avviato. Dopo la prima selezione abbiamo ancora alcuni posti a disposizione per inserirsi avendo aumentato il numero delle adesioni a disposizione mantenendo comunque la qualità del percorso, ampliando la platea dei partecipanti. Penso sia una opportunità unica per inserirsi nel mondo del lavoro con aziende disposte ad assumere, anche in questo momento non facile, ed una formazione di altissimo livello. Ricordo che è possibile contattarci al numero 01724171111”.

La quarta edizione è stata migliorata grazie alla collaborazione delle molte aziende partecipanti al progetto ed alle tecnologie dell’IIS Vallauri e del Cnosfap con l’avvallo del Politecnico di Torino. Un apposito accordo con Kuka, azienda produttrice di robot, ha inserito nel corso un modulo specifico sull’utilizzo di tecnologie robotizzate.

E’ previsto un apposito modulo di installazione elettrica che verrà affidato alla ditta VR, azienda leader nella quadristica. Una parte del percorso nell’inglese per trasfertista è stata strutturata a distanza per allenare gli allievi all’approccio in apprendimento FAD. Le otto certificazioni rilasciate durante il percorso in materia di sicurezza e di utilizzo di attrezzature fanno la differenza per il contesto aziendale dove andranno ad operare gli allievi.

Le discipline riguardano tecniche di installazione e collaudo 30 ore, manutenzione meccanica 30 ore, manutenzione elettrica e plc 80 ore, disegno e progettazione 20 ore, attrezzaggio meccanico 20 ore, sicurezza e normative (rilascio di attestati riconosciuti) 82 ore, comando robot 14 ore, formazione cross culturale 7 ore, lingua inglese 80 ore, pari opportunità 12 ore, accoglienza e progetto personale 9 ore. A queste si abbinano 360 ore di alternanza in stage o in apprendistato.

Il corso prepara ad un inserimento al lavoro di altissima specializzazione e ben remunerato.

Per chi fosse interessato, anche a cambiare la propria condizione di lavoro migliorandone le competenze, è possibile ricevere informazioni visionando il sito www.tecnicotrasfertista.it.

“Siamo molto soddisfatti - ha commentato Guglielmo Gai AD della Gai Macchine di Ceresole d’Alba - dell’approvazione del corso Tecnico Trasfertista. Abbiamo necessità di queste figure nelle molte realtà metalmeccaniche che fortunatamente proseguono ad esportare i propri prodotti di altissima qualità. Spesso i nostri clienti ci riconoscono la qualità delle nostre macchine rispetto ai competitor. Penso che sia merito anche dei nostri collaboratori, compresi i Tecnici Trasfertisti che in questi tre anni abbiamo assunto in Gai, se queste recensioni positive di chi sceglie i nostri macchinari si moltiplicano”.

Chi volesse maggiori informazioni o chiarimenti può telefonare al numero 01724171111 corrispondente al centralino del CFP dell’Associazione Cosfap di Bra.