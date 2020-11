Scrittorincittà nelle scuole di Cuneo: a Spinetta l'incontro con Lorenzo Baglioni, il cantante che spiega il congiuntivo e la consecutio temporum

In un anno scolastico che, per i più piccoli, è ancora in presenza, Scrittorincittà 2020 si conferma come un appuntamento atteso e amatissimo.

Anche perché non ci saranno gite né uscite di alcun tipo e l'incontro con gli autori è forse l'unica occasione di uscire dalla quotidianità - seppur stravolta - delle lezioni.

Stamattina a Spinetta i bambini della quarta hanno potuto incontrare a distanza Lorenzo Baglioni, il cantante diventato famoso per le sue canzoni "didattiche". Amatissima quella in cui spiega il congiuntivo e la consecutio temporum. I bambini hanno imparato la canzone e hanno letto, per prepararsi, il suo libro Mostri in geometria (Mondadori, 2020).