Il progetto “Pallavoliste in Forma” della Lpm Pallavolo Mondovì tra i 10 selezionati per la campagna di Crowdfunding promossa dalla Fondazione CRC

Importante riconoscimento per la Lpm Pallavolo Mondovì. La società della presidente Alessandra Fissolo è tra le dieci associazioni e realtà piemontesi che sono state selezionate per la campagna di Crowdfunding promossa dalla Fondazione CRC, in collaborazione con il partner tecnico “Rete del Dono”.

Si tratta di una importante iniziativa volta ad aiutare associazioni e società del territorio nell’organizzare raccolte fondi di successo. Nello specifico, la Fondazione CRC ha offerto ai 10 progetti selezionati un percorso formativo online, insieme ad un servizio di accompagnamento realizzato dalla “Rete del Dono”.

Tutte e dieci le campagne sono già attive dal 6 novembre e al termine del periodo di apertura, la Fondazione provvederà a raddoppiare l’importo raccolto, fino ad un massimo di 5 mila euro per ogni singolo progetto. La Fondazione garantisce anche i costi di utilizzo della piattaforma e delle commissioni sulle singole donazioni.

Insomma, una ghiotta opportunità per tutte le realtà coinvolte in questa iniziativa. Ma qual è il progetto "Pallavoliste in forma" presentato dalla Lpm Pallavolo Mondovì e che stato particolarmente apprezzato dagli esperti valutatori? E’ la stessa Società a spiegarlo sul proprio sito:

L’obiettivo del nostro progetto è quello di acquistare materiale e attrezzatura da utilizzare durante le sedute di allenamento del nostro settore giovanile, incrementando così l’attività fisica. Con la supervisione di preparatori fisici qualificati e molto preparati, le nostre atlete avranno la possibilità di prepararsi davvero al meglio sotto il profilo fisico-atletico-muscolare.

Non solo attività motoria o con la palla, quindi, ma una vera preparazione a 360° atta a costruire il “fisico” delle giovani pallavoliste, potenziando il loro livello muscolare, riducendo così il rischio di infortuni. Il nostro settore giovanile vanta oltre 350 atlete, dai 12 ai 18 anni, che iniziano a muovere i primi passi nel minivolley, sognando la Serie A! Potenziare la sala pesi, rendendo così più “serio” e strutturato il lavoro fisico, è un forte incentivo per le ragazze a lavorare sodo e impegnarsi nello sport.

Avere la possibilità di lavorare sul proprio corpo, sotto l’attenta supervisione di professionisti, in un ambiente sano e positivo, è un obiettivo importantissimo per noi come società sportiva e siamo sicuri che le famiglie apprezzeranno. La preparazione fisica è fondamentale per il benessere delle ragazze, che si allenano 3-4 volte a settimana con la palla. Una buona base muscolare è un fondamento dell’attività sportiva, previene il rischio di infortuni e potenzia la forza durante la prestazione di gioco.

Ecco, invece, il comunicato della Lpm Pallavolo Mondovì:

Nonostante le difficoltà e le incertezze del momento, la passione rossoblu per il volley non si ferma. Nelle scorse settimane Lpm pallavolo Mondovì è stata scelta dalla Fondazione CRC per un percorso formativo online incentrato sulla realizzazione di una raccolta fondi di successo, in stretta collaborazione con il partner tecnico “Rete del Dono”. Il progetto “Pallavoliste in forma” è stato poi selezionato, insieme ad altri 9, alla campagna di crowdfunding: clicca qui

“Siamo davvero molto onorati di essere stati annoverati tra i 10 progetti che avranno questa opportunità. Un ringraziamento va a Fondazione CRC che ha creato questa iniziativa, ottimizzando poi le donazioni raccolte. Grazie inoltre a Rete del Dono che è stata molto disponibile.” - commenta Alessandra Fissolo, presidente Lpm pallavolo Mondovì - “Il nostro progetto vuole porre l’accento sull’importanza della preparazione fisica delle atlete: per questo vogliamo migliorare e potenziare la sala pesi dedicata al settore giovanile. Nello specifico, l'obiettivo della nostra campagna è quello di acquistare materiale e attrezzatura da utilizzare durante le sedute di allenamento, incrementando così l'attività fisica. Grazie alla competenza del nostro staff e alla competenza di Lollo Arioli, coadiuvato da Floriana Bertone, siamo certi che le nostre pumine lavoreranno con maggiori stimoli, potenziando il loro livello muscolare, riducendo così il rischio di infortuni. L’invito quindi è quello di donare per creare, tutti insieme, un nuovo spazio dedicato alle nostre giovani atlete!”

La campagna di crowdfunding “Pallavoliste in forma” è realizzata nell’ambito del progetto “Crowdfunding 2020. Nuove risorse per dare fiducia al Terzo Settore” promosso dalla Fondazione CRC in collaborazione con Rete del Dono.